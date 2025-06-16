شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي أكا يترقب موقف البنك الأهلي قبل حسم وجهته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق البنك الأهلي ، موقف ناديه الحالي من تجديد التعاقد، وذلك قبل حسم وجهته الجديدة فى الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وانضم سيرجي أكا إلى فريق البنك الأهلي في موسم الميركاتو الصيفي 2023، قادماً من نادي الإسماعيلي، وخاض اللاعب الإيفواري 42 مباراة مع البنك الأهلي، سجل خلالهم هدفاً واحداً.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي