شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تعاقدات اتحاد الطائرة الجديدة تربك حسابات رجال الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تسببت شروط وضوابط اتحاد الكرة الطائرة فى التعاقدات الجديدة فى إرباك حسابات مسئولى الزمالك فى صفقات الموسم المقبل على صعيد فريق الرجال الطائرة، من حيث وضع فى الحسبان الأولوية فى التعاقدات.

وتفيد الضوابط الجديدة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

ويأتى هذا الإرباك فى ظل رغبة الزمالك فى استعادة رضا هيكل مجددا، فضلا عن التعاقد مع محترفين لتصحيح مسار الفريق.

واشترط رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة احتراف فى كان الفرنسى التعاقد مع صفقات سوبر، بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا.

يأتى رغبة هيكل فى تعاقد الزمالك مع لاعبين سوبر حتى ينجح فى المنافسة على الألقاب الموسم المقبل حتى لا تحمله الجماهير المسئولية وحده.

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية، وتحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى.