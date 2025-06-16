الامارات | أغرب فرصة ضائعة في كأس العالم للأندية 2025.. «أعطني حظاً وارمني في البحر» (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من انتهاء مباراة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي في كأس العالم للأندية 2025 إلا أنها شهدت ندية وإثارة وفرصاً ضائعة بالجملة كان أغربها في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأغرب فرصة ضائعة في ملاعب كرة القدم بعدما عاند الحظ فريق بالميراس الذي كاد يخرج منتصراً لولا براعة حارس بورتو كلاوديو راموس وزملائه المدافعين في التصدي للهجمة البرازيلية على دفعات.

يذكر أن بورتو وبالميراس ينافسان في مونديال الأندية في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، علما أن مواجهة الأخيرين انتهت أيضاً بالتعادل السلبي لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل للدور الثاني خلال الجولتين المقبلتين.