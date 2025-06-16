شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار إصابة صلاح بالكتف.. ترقوة إمام عاشور تبعده عن مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أعادت إصابة إمام عاشور نجم الأهلى بكسر فى عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية لأذهان الجماهير، ما حدث للفرعون المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح مسبقا فى عام 2018، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض لإصابة فى الكتف بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، ما أدى إلى خروجه من الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونتج عن التدخل تمزق فى أربطة الكتف.

وكان صلاح قد توجه إلى إسبانيا للعلاج من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد عام 2018، وفقا لتعليمات الفريق الطبي لنادي ليفربول الغنجليزى وقتها.

ولكن إصابة صلاح تسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة من أسبوعين إلى 21 يوما ، بينما سيغيب إمام عاشور عن باقى مباريات الأهلى فى كاس العالم للأندية على أن يستمر الغياب لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

من جهته قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي فى افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.