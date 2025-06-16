شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مليون جنيه لـ أيمن الرمادى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يصرف مسئولو نادى الزمالك ، خلال الساعات القليلة المقبلة، مليون جنيه إلى أيمن الرمادى المدير الفني السابق للفريق، وهى مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر التي توج بها الفريق مع الرمادى.

الزمالك يمنح الرمادي راتب الشهر ويتأخر في صرف مكافأة التتويج بكأس مصر

وتبلغ مكافأة الرمادى مليون جنيه للتتويج بـ بطولة كأس مصر، وفقا لتفاصيل عقد المدير الفنى مع الزمالك بأن يتقاضى الرمادى مليون جنيه راتباً شهرياً، و 2 مليون حال التتويج بالدورى، بالإضافة إلى مليون جنيه للتتويج بكأس مصر.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الزمالك منح أيمن الرمادى قيمة عقده الذى أبرمه لمدة شهر واحد، والذى تبلغ قيمته مليون جنيه، إلا أن الإدارة لم تصرف مكافأة الفوز بالكأس حتى الوقت الحالى.

أيمن الرمادي: فخور بتجربتي مع الزمالك.. ولن أنتظر قرار التجديد لتحديد وجهتي

وكان الرمادى كتب عبر صفحته على فيس بوك: "على الرغم من حبي واحترامي لكل جمهور الزمالك من أصغر طفل زملكاوي لأكبر رجل شاب في حب الزمالك هذا النادي تحبه وتحب جمهوره حبا من القلب.. وعلى الرغم من ارتباطي العاطفي بكل زملكاوي إلا أنه ليس كما يشاع أنني أنتظر قرار الإدارة تجديد من عدمه لتحديد وجهتي فأنا محترف ولا أتعامل بشكل هاوي.. شرف لي أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع وأعتبرها فترة مهمة وجميلة في حياتي إلا أنني لست كما يظن البعض منتظر قرار معين لتحديد وجهتي".