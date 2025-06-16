شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف التدريب الأخير لـ شباب اليد قبل السفر إلى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجدى أبو المجد، المدير الفنى لـ منتخب شباب كرة اليد ، خوض اللاعبين مراناً أخيراً فى السابعة مساء اليوم الإثنين بالمركز الأوليمبى بالمعادى، قبل السفر فجر غداً إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجارى.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ويبدأ منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ،مواجهاته بلقاء السعودية يوم 18 يونيو 3 عصرا ثم البحرين 19 يونيو 3 عصرا وأخيرا اسبانيا يوم السبت المقبل فى نفس التوقيت 3 عصرا أيضا .

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.