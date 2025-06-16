شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: لا مانع من رحيل أسامة فيصل وياو أنور عن البنك الأهلي.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

أشاد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بتألق لاعبه أسامة فيصل مؤكداً أنه أفضل مهاجم في الدوري حالياً، وقال مصطفى فى تصريحات إذاعية، إنه لا يمانع رحيل أسامة فيصل إذا تلقى عرضاً مناسباً أو التوجولي ياو أنور.

وأكد أنه من الناحية الفنية لا يمانع رحيل أسامة فيصل إذا كانت رغبته تتمثل في الرحيل، موضحا أن الأمر في النهاية متروك لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، وأشار إلى أن فريقه قدم عدة مباريات قوية في الموسم الماضي.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.