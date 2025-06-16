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الكاراتيه يعلن نتائج نهائيات دوري الدرجة الثانية للناشئين

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الكاراتيه يعلن نتائج نهائيات دوري الدرجة الثانية للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 16 يونيو 2025 01:30 م

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه  ، برئاسة محمد الدهراوي، النتائج النهائية لدوري الدرجة الثانية للناشئين (كاتا وكوميتيه) للموسم الرياضي 2024/2025، والتي شهدت منافسات قوية بين الأندية من مختلف محافظات الجمهورية .

وأسفرت نتائج دوري الدرجة الثانية – كاتا ناشئين عن تصدر نادي الجمهورية الرياضي بالمنوفية الترتيب العام، يليه نادي قتة السكندري، ثم نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية في المركز الثالث.

وضمت القائمة أيضًا أندية بارزة مثل نادي ألعاب دمنهور، نادي العاملين بشركة الكهرباء، ونادي الترسانة الرياضي.

وفيما يخص نتائج دوري الدرجة الثانية – كوميتية ناشئات فجاء نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي (الجيزة) في صدارة التصنيف، يليه نادي مصر للبترول (القاهرة)، ونادي التوفيقية (الجيزة) في المركز الثالث، فيما حلت أندية بارزة مثل نادي سموحة، نادي سيدي جابر، ونادي الترسانة ضمن المراكز السبعة الأوائل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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