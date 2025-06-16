شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني ينتظر حسم وجهته بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر محمد عبد الغني، مدافع فريق البنك الأهلي، حسم وجهته الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الماضي، وانضم محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي فى يناير 2024، لمدة موسم ونصف قادماً من نادي الزمالك.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة فى طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.