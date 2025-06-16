شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: البنك يرغب فى ضم رضا سليم لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن فريقه يرغب فى ضم المغربي رضا سليم جناح الأهلي فى الموسم الجديد.

وأشار طارق مصطفى، فى تصريحات إذاعية، إلى أن رضا سليم لاعب كبير، موضحا أن الأهلي تواصل معه قبل ضم اللاعب للاستفسار عن قدراته.

وأكد أن رضا سليم تألق في الجيش الملكي وظهر بصورة مميزة ولو انضم للبنك سيتألق.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.