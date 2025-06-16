شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعلن رسمياً رحيل محمد أبو جبل بعد انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رحيل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وقال طارق مصطفى فى تصريحات إذاعية، "محمد أبو جبل لن يجدد عقده مع البنك ورحل عن الفريق".

من ناحية أخرى، جدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.