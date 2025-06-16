اخبار الرياضه

نور الشربيني تنسحب من بطولة العظماء الثمانية بسبب الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

نور الشربيني تنسحب من بطولة العظماء الثمانية بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تنسحب من بطولة العظماء الثمانية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 16 يونيو 2025 12:25 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، من بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك بسبب الإصابة.

وجاءت مجموعتي منافسات السيدات كالتالي:


المجموعة A: نوران جوهر، الأمريكية أوليفيا ويفر، اليابانية ساتومي واتنبي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.
المجموعة B: نور الشربيني، أمينة عرفي، البلجيكية تيني جليس، الأمريكية أماندا صبحي.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:


المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، الانجليزي مروان الشوربجي.
المجموعة B: كريم عبد الجواد، الانجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، البيروفي دييجو إلياس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements