شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تنسحب من بطولة العظماء الثمانية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 16 يونيو 2025 12:25 م
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، من بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك بسبب الإصابة.
وجاءت مجموعتي منافسات السيدات كالتالي:
المجموعة A: نوران جوهر، الأمريكية أوليفيا ويفر، اليابانية ساتومي واتنبي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.
المجموعة B: نور الشربيني، أمينة عرفي، البلجيكية تيني جليس، الأمريكية أماندا صبحي.
بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:
المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، الانجليزي مروان الشوربجي.
المجموعة B: كريم عبد الجواد، الانجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، البيروفي دييجو إلياس.
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