شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تنسحب من بطولة العظماء الثمانية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، من بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك بسبب الإصابة.

وجاءت مجموعتي منافسات السيدات كالتالي:



المجموعة A: نوران جوهر، الأمريكية أوليفيا ويفر، اليابانية ساتومي واتنبي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.

المجموعة B: نور الشربيني، أمينة عرفي، البلجيكية تيني جليس، الأمريكية أماندا صبحي.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:



المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، الانجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة B: كريم عبد الجواد، الانجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، البيروفي دييجو إلياس.