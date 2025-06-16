شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الزمالك المنتظرة فى اجتماع مجلس الإدارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير نادى الزمالك الجلسة المهمة لمجلس الإدارة، المقرر عقدها مساء اليوم، بحضور حسين لبيب رئيس النادى، لمناقشة عدد من الأمور المهمة، ولاتخاذ قرارت حاسمة فى مصير الفريق.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق المقرر أن يتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى ، في ظل المفاضلة بين البرتغالى سانتوس، ومدرب آخر إسبانى، وإن كان الاتفاق أقرب لسانتوس، كما سيتم الإعلان عن تولى جون إدوارد مهمة المدير الرياضى بالنادى، وكذلك مسئوليته عن التعاقدات بالزمالك.

وستشهد الجلسة توجيه الشكر إلى أيمن الرمادى بعد جهوده مع الفريق خلال الفترة التى قضاها معهم، وتوج خلالها ببطولة كأس مصر.

كما سيتم تحديد الأسماء النهائية للصفقات، سواء الأجانب أو المحليين، ممن دخل الزمالك في مفاوضات معهم خلال الأيام الماضية، ومتابعة آخر تطورات المفاوضات معهم.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس الزمالك مصير المفاوضات مع عبد الله السعيد بالتواصل معه عن طريق عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط، لإخطاره بتمسك النادى بالمقابل المادى المعروض على اللاعب لتجديد عقده مع الفريق، فى ظل نهاية العقد بنهاية الموسم، ومنحه حرية القرار بالاستمرار من عدمه، وفقا لظروف الزمالك.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة أمس، الأحد، إلا أن عزاء والد محمد طارق عضو المجلس أرجأ الجلسة لتقام اليوم، فى أول ظهور لحسين لبيب فى الزمالك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

