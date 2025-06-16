شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد أول سبتمبر موعدا لانطلاق دورى السيدات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أول سبتمبر موعداً مبدئياً لانطلاق دورى عمومى السيدات للموسم المحلى الجديد 2025- 2026.

يأتى تحديد أول سبتمبر فى ظل رغبة الاتحاد فى خوض اللاعبات مباريات للدخول فى فورمة اللعب قبل المشاركة فى بطولة العالم.

وأوقعت قرعة بطوله العالم للسيدات 2025 بهولندا وألمانيا، المنتخب المصري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هولندا والنمسا والأرجنتين.

فيما أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بولندا وفرنسا والصين.

واستطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوزعلى حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.