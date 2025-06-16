شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استبعاد تريزيجيه من تشكيل الأهلى أمام بالميراس بسبب ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر فى النادى الأهلى حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه من الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق باستبعاد محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق، من التشكيل الأساسى فى مباراة بالميراس البرازيلى المقبلة.

الأهلي يعاقب تريزيجيه ماليًا بعد ركلة الجزاء واللاعب يعتذر ويستعد للقاء بالميراس

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، "تريزيجيه أخطأ حينما أصر على تسديد ركلة جزاء الأهلى فى مباراة إنتر ميامى، رغم أنه ليس مكلفاً من الجهاز الفنى بتسديدها، وتعرض لعقوبة مادية وتقبلها اللاعب، واعتذر للجهاز الفنى ولزملائه والجميع فى حالة تركيز على مواجهة بالميراس".

وأضاف المصدر، "فكرة مشاركة تريزيجيه فى مباراة بالميراس البرازيلى رؤية نظر فنية تخص ريبيرو وجهازه المعاون، ولكن ليس هناك قرارات إدارية تقضى باستبعاد اللاعب".

نجوم الأهلي يدعمون تريزيجيه والشحات ويطالبون بالتركيز على مواجهة بالميراس

وحرص نجوم النادى الأهلى على دعم الثنائى محمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات لاعبى الفريق، فى ظل الحالة النفسية التى يعيشها كل منهما بعد مباراة إنتر ميامى الأمريكى التى انتهت بالتعادل السلبى.

وأهدر تريزيجيه ركلة جزاء فى الشوط الأول من المباراة، رغم ظهوره بشكل مميز حتى استبداله، فيما أهدار حسين الشحات فرصة هدف محقق فى آخر ثانية من عمر المباراة.

وطالب نجوم الأهلى زملاءهم بغلق صفحة هذه المباراة والتركيز على مواجهة بالميراس البرازيلى بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.