تبرئة والد العداء إينغبريغتسن من تهم العنف الجسدي

الرياص - اسماء السيد - اوسلو : برأت محكمة نروجية الاثنين غييرت إينغبريغتسن من تهم الاعتداء على ابنه، العداء البطل الأولمبي جايكوب إنغبريغتسن، لكنها حكمت عليه بالسجن 15 يوما مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على ابنته إنغريد، بحسب محاميي الجانبين.

واتُهم غييرت (59 عاما) الذي كان مدربا لابنه، بممارسة العنف الجسدي والنفسي ضد ابنيه على مدى فترة إجمالية بلغت 14 عاما، من عام 2008 الى عام 2022، وهي التهم التي نفاها.

وجاءت خلاصة الحكم بعد نهاية المحاكمة الطويلة التي عقدت من 24 آذار/مارس حتى 15 أيار/مايو أمام قوس العدالة في ساندنس (جنوب غرب)، ليحصل على تبرئة القضاة من العنف الجسدي والنفسي الذي اتهمه جايكوب به، الا انهم وجدوه مذنبا بارتكاب حلقة عنف ضد ابنته إنغريد، دون تأييد الاتهامات الأخرى.

وزعمت إنغريد (19 عاما) من خلال صورة لخدها الأحمر، أن والدها ضربها على وجهها بمنشفة مبللة أثناء شجار في كانون الثاني/يناير 2022. وقال إنه كان يستهدف الإصبع الذي كانت تشير إليه أثناء الشجار.

ونال غييرت عقوبة سجن لـ 15 يوما مع وقف التنفيذ وأومر بدفع تعويض لابنته قدره 10 آلاف كرونة (873 يورو).

وقالت محامية المدعين إيفون لارسن "لم يقولوا إنهم شعروا بخيبة الأمل. قالوا إنهم فوجئوا".

وطالب الادعاء بسجن غييرت لعامين ونصف العام في حين طالب الدفاع بتبرئته خلال المحاكمة.

وقال محاموه في بيان "إن العامل الحاسم في قرار المحكمة هو عدم وجود أدلة تثبت أن غييرت إينغبريغتسن كان يزرع الخوف الدائم في نفوس أطفاله".

وأضافوا أن "المحكمة لاحظت على وجه الخصوص أن العديد من أفراد الأسرة المقربين والشهود الخارجيين لم يلاحظوا أو يشهدوا أي معاملة سيئة".

ولدى الطرفين مهلة 14 يوما لتقديم الاستئناف إن أرادا.

وصدم جايكوب إينغبريغتسن وشقيقاه هنريك وفيليب، وهما عداءان أيضا، النروج في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما اتهموا والدهم باستخدام "العنف الجسدي والتهديد" في تربيتهم.

وانفصل الأخوة عن والدهم في عام 2022.

ويعد جايكوب الأكثر تتويجا بين الثلاثة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في سباق 5 الاف م في عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى لقبي سباقي 1500 م و3 الاف م في مونديال 2025 داخل قاعة في نانكين الصينية، محققا ثنائية نادرة داخل الصالة قبل بدء محاكمة والده.