شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفنون القتالية المختلطة «MMA» يسافر للبرازيل للمشاركة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة منتخب مصر للفنون القتالية المختلطة «MMA» متوجهة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية؛ للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA المقامة خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من محمد مصطفى فى منافسات وزن 120 كجم، باسل محمد في وزن 57 كجم، أحمد سامي في وزن 102 كجم، روان ياسر في منافسات وزن 72 كجم، داليا إبراهيم في منافسات وزن 47 كجم، عبير منصور وزن 52 كجم، حبيبة محمد في وزن 70 كجم.

من جهته قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن خطة إعداد المنتخب خلال الفترة الماضية ساهمت فى رفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، ما يجعل المصريين الأقرب لحصد الميداليات والوصول إلى منصات التتويج خلال المنافسات التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

ويترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA محمود سعيد وكابتم رمضان نعمان مدرب للمنتخب.