شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل المحلل الفنى بتليفزيون الخليج 365، أن تعادل بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى يشعل منافسات المجموعة الأولى، وذلك بعدما أُسدل الستار على منافسات الجولة الأولى للمجموعة A من دور المجموعات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم أربعة أندية هي: الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليون ميسى إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأضاف عقل، فى الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، إن مباراتي الجولة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبى، بعدما تعادل الأهلي وإنتر ميامى بدون أهداف في مباراة افتتاح البطولة، بينما تعادل بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي صفر / صفر في اللقاء الذى أقيم على ملعب "ميتلايف" في مدينة "نيويورك"، لتشتعل منافسات المجموعة الأولى للبطولة، بعدما أصبح كل فريق لدية نقطة وحيدة، بالتالي ستكون مباريات الجولة الثانية للمجموعة ستحظى باهتمام كبير للفرق الأربعة.

وكانت مباراة بالميراس ضد بورتو قد حظيت باهتمام جماهير النادي الأهلي، باعتبارها تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الفرق الأربعة.

كما حقق بايرن ميونخ انتصارا تاريخيا على أوكلاند سيتى 10-0 بالبطولة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة واستطاع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن يسحق نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "روز بول"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا.