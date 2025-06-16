شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي يستغل إجازة الزمالك ويخضع لفحوصات طبية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحوصات طبية خلال تواجده في تونس لقضاء الإجازة.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون الأجانب بالزمالك من بلادهم يوم 30 يونيو الجارى، ما لم يحدث تغيير بالفريق، من حيث ملف المدير الفني الجديد، وحال تعاقد الزمالك مع مدير فنى قبل هذا الموعد سيتم تعديل موعد عودتهم.

وكان الجفالى يعانى من مزق في العضلة الخلفية تسبب فى غيابه عن الزمالك خلال المباريات الأخيرة أمام كل من مودرن سبورت، سموحة، الجونة، بتروجت، سيراميكا، ستيلينبوش، مودرن، ستيلينبوش، حرس الحدود، سموحة، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا ، بيراميدز، بتروجت وفاركو، وكذلك بيراميدز بنهائى كأس مصر.

من جهته قال وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، إن التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق مُصاب منذ فترة بتمزق في العضلة الأمامية، وهذه إصابة مختلفة عن الإصابة التي تعرض لها من قبل بتمزق في العضلة الخلفية، وخضع في الفترة الأخيرة للفحوصات الطبية والأشعة.