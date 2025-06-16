شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب جون إدوارد بسرعة حسم ملف المدرب الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادي الزمالك من جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي، بضرورة الإسراع فى حسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فى أقرب وقت ممكن، يأتي ذلك في إطار مساعي النادي لتجهيز الفريق للموسم المقبل وتعزيز استعداده للمنافسات المحلية والقارية.

جون إدوارد، الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب المدير الرياضي، بدأ بالفعل الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة بالفريق، خاصة ملف المدرب الجديد، الذي أصبح من أولويات العمل بعد رحيل أيمن الرمادي، وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الإدارة تريد أن يكون هناك استقرار فني سريع، خصوصًا مع وجود العديد من التحديات في الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي في الدوري المصري الممتاز أو على المستوى القاري في الكونفدرالية الأفريقية.

وتشير الأنباء إلى أن إدارة الزمالك قد حددت عددًا من الأسماء الأجنبية لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة، إلا أن القرار النهائي بشأن المدرب لم يُحسم بعد، بينما يعكف جون إدوارد على دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين، على أن يكون المدرب القادم صاحب خبرة كبيرة وقادر على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع الأندية الكبرى.

من جهته، يواصل مجلس الإدارة دعم خطط جون إدوارد، ويؤكد على ضرورة وجود توافق بين المدير الرياضي والجهاز الفني الجديد في تحديد أولويات المرحلة القادمة. ويركز الزمالك أيضًا على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم القادم، وهو ما يعكس أهمية استقرار الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

فى سياق أخر، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.