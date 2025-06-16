شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو اليوم، الاثنين، الاستعداد لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص خلال المباراة من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن تريزيجية وتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

ويشارك نادي القرن الأفريقي في المجموعة الأولى، إلى جانب فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، فى مجموعة قوية يتأهل منها فريقان فقط إلى الدور التالي.

وتقام البطولة بنظام جديد، ولأول مرة تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف دول العالم.. وفي التقرير التالي نستعرض معكم أبرز المعلومات المتعلقة بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي.

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مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.