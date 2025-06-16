شكرا لقرائتكم خبر عن السيلية القطري و3 أندية مصرية تفاوض عمرو السولية لاعب الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

تلقى عمرو السولية ، لاعب النادي الأهلي السابق، عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضي دون تجديد، ليصبح السولية لاعباً حراً.

ودخل نادي السيلية القطري، وكذلك 3 أندية كبرى بالدوري المحلي، فى مفاوضات مع عمرو السولية، لضمه فى الموسم المقبل، ويدرس اللاعب العروض في الوقت الحالي قبل حسم وجهته الجديدة.

وأسدل عمرو السولية الستار على مشواره مع النادي الأهلي بعد 342 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصناعة 29 هدفاً، وتحقيق 24 بطولة.

وكتب السولية عبر حسابه على فيسبوك: "جمهور الأهلي العظيم. جاءت لحظة الوداع اليوم أعلن انتهاء مشوارى مع النادى الأهلي تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادى الأهلي كنتم الداعم لي فى كل لحظة وفى كل مكان ذكريات كتير عشناها مع بعض منها لحظات صعبة عدينا بيها سوا ولحظات الفرحة والتتويج بالبطولات ولحظات معرفناش فيها المستحيل فخور بما حققته مع النادى 342 مباراة سجلت 34 هدفا وصنعت 29 هدفا وحققت ٢٤ بطولة كل الشكر لجمهور النادى الاهلي وكل من زاملته داخل الملعب كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة اليوم انتهت رحلتى مع النادى الأهلى الحمدلله عمرى مقصرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة فخور بما قدمته فخور بالرحلة من البداية للنهاية أتمنى أكون أديت رسالتى على أكمل وجه هيوحشنى هتافكم ليا ( عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى). رسالة أخيرة لكل عمال المهمات فى النادى الأهلى شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات اللى كلها حب وأخوة . فى النهاية كل التوفيق للنادى واللاعبين فيما هو قادم . انتهت رحلة اللاعب رقم 17 مع الأهلي".

وعبر النادي الأهلي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة، كان خلالها فى مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

وشدد النادي الأهلي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي. وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.. وسوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.. إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة ، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.. وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.