شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنع كيجو السلة من اللعب لأى نادٍ مصرى بعد فسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

اشترط النادى الأهلى على مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق السلة بالنادى عدم اللعب لأى نادٍ مصرى بعد فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الأهلى اشترط على كيجو أن لا يلعب لأى نادٍ في مصر بعد انتهاء إعارته للشمال القطرى، المقرر أن ينضم له خلال الفترة الجارية.

وقال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، إنه تم فسخ التعاقد مع مصطفى مكاوي كيجو، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالتراضي، وذلك بناءً على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه فى ضوء الرؤية الفنية، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، تمت الموافقة على طلب اللاعب.

وقال كيجو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى عروضاً خارجية الموسم الماضى إلا أن الأهلي رفض فى ظل ارتباط الفريق بالبطولات، وأضاف كيجو أن مركزه يضم أكثر من لاعب وآخرهم التعاقد مع أحمد خلف بيبو لاعب الاتحاد السكندرى، فتحدث كيجو مع المدير الفنى لفريق الأهلي ووافق على رحيله عن الفريق، وتم فسخ العقد بالتراضى مع النادى.