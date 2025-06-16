شكرا لقرائتكم خبر عن دهوك العراقي: نستهدف اللاعبين المصريين للتأهل للبطولات الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد يونس، مدير قسم الاحتراف والتعاقدات لنادي دهوك العراقي ، أن الفريق بصدد التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري الممتاز بمراكز مختلفة، بعدما توج الفريق بكأس البطولة الخليجية للأندية للموسم 2024 / 2025 بعد تغلبه على الكويت الكويتي في المباراة النهائية للمسابقة.

وقال يونس خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفريق يطمح في الحصول على مراكز متقدمة فى جدول الدوري العراقي، ليمكنه من المشاركة في البطولات الخارجية مثل دوري أبطال آسيا للنخبة والبطولة العربية والخليجية للمواسم القادمة بعد انتعاش خزينة النادي والحصول على مكافأة التتويج الخاصة بالبطولة الخليجية الأخيرة، وهذا ما يحتاج لتعزيز الفريق بلاعبين ذوى خبرة ومهارة لتحقيق النجاحات المستمرة، لذا سيتم البحث عن لاعبين جدد للفترة المقبلة ومتابعة لاعبي الدوري المصري الممتاز على وجه التحديد لاختيار الافضل والأنسب للفريق.

وأشار يونس إلى أن هناك لاعبين كثر في الدوري المصري الممتاز يمكنهم تمثيل فريقنا الموسم المقبل بعدما يتم اختيارهم من قبل الكادر الفني للفريق بقيادة المدرب السويدي "امير ازرافشان"، حسب المراكز التي يحتاجها وبناء فريق قادر على احراز لقب دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وتابع أن هناك لاعبين ذوى قيمة فنية عالية في الدوري المصري على رادار نادي دهوك للتعاقد معهم الموسم المقبل بعدما يتم مفاتحة انديتهم بخصوص الانتقال، وهم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ومحمود رزق مدافع مودرن سبورت.