شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لمجلس إدارة نادي الزمالك اليوم بحضور حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما اليوم، الاثنين، بحضور حسين لبيب رئيس النادى لمناقشة عدد من الأمور المهمة، وعلى رأسها ملف الكرة والذى يشمل الصفقات الجديدة والمدير الفني الجديد المقرر أن يتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى بعد انتهاء مدة تعاقده مع الفريق.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة أمس، الأحد، إلا أن عزاء والد محمد طارق عضو المجلس أرجأ الجلسة لتقام اليوم، في أول ظهور لحسين لبيب في الزمالك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضا الإعلان عن تعيين جون إدوارد منصب المدير الرياضى وملف التعاقدات الفترة المقبلة.