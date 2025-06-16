شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى الكرة النسائية فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على انطلاق منافسات الدورى الممتاز للكرة النسائية فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وتحديدا عقب عودة فريق مسار من بطولة شمال أفريقيا والتى تنتهى 30 أغسطس المقبل بتونس.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز للكرة النسائية بأن يضم كل فريق 3 لاعبات أجنبيات كحد أقصى بالدورى الجديد، مقابل اثنتين في دوري القسم الثاني، ولا تعتبر اللاعبة الفلسطينية أجنبية.

وفتح الاتحاد المصرى لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الآنتقالات الصيفية التى تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2025/2026.

وجاءت شروط القيد كالتالي:

ألفريق الأول: يُسمح بقيد 35 لاعبة فى قائمة ألفريق الأول للموسم الجديد.

فرق الناشئات (مواليد 2007/1/1 وما بعدها): يمكن للأندية قيد 40 لاعبة ضمن هذه ألفئة العمرية التى تُعد من الأعمدة الأساسية لفرق الشباب.

فرق الناشئات (مواليد 2009/1/1 وما بعدها): تتيح هذه ألفئة، التى تضم 40 لاعبة، ألفرصة للأندية لتطوير المواهب الواعدة.

فرق الناشئات (مواليد 2011/1/1 وما بعدها): تستوعب هذه ألفئة 40 لاعبة أيضًا، مما يضمن وجود قاعدة عريضة من اللاعبات الأصغر سنًا.

البراعم (مواليد 2013/1/1 وما بعدها): خُصصت هذه ألفئة، التى تتسع لـ 40 لاعبة، لاكتشاف ورعاية المواهب المبكرة فى كرة القدم النسائية.