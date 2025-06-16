شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام بالميراس بعد التعادل مع كتيبة ميسي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة بالميراس البرازيلي، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.

إصابة إمام عاشور تدفع الأهلي لتعديلات في التشكيل.. وريبيرو يجهز زيزو وعطية الله

ويبحث المدرب الإسباني مع جهازه المعاون الدفع بـ أحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي لتعويض غياب إمام عاشور، لاعب الفريق الذي سيغيب عن باقي مباريات الأهلي في البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي أمس، الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وهي الإصابة التي استلزمت تدخلا جراحيا، وينوي ريبيرو كذلك الاستعانة بالمغربي يحيى عطية الله فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من أحمد نبيل كوكا، وأن كان هذا التغيير تحديداً سيتحدد خلال التدريبات المقبلة.

من جانبه، قال ريبيرو إن الفريق أهدر العديد من الفرص أمام إنتر ميامي، لاسيما في الشوط الأول، مؤكداً على أنه سيعمل على تحليل المباراة؛ للوقوف على الأخطاء التي حدثت وعلاجها خلال التدريبات.

ريبيرو: كنا الأفضل أمام ميامي في الشوط الأول وسنعالج أخطاء التمرير والبطء

وأضاف المدير الفني للأهلي، «مواجهتنا الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي شهدت العديد من الأمور الإيجابية، وفي نفس الوقت كانت هناك بعض الأخطاء؛ سواء فيما يتعلق بالتمرير أو البطء في بعض الأحيان، وهو ما سنعمل على تلافيِه مستقبلاً. وقد خلقنا فرصًا واضحةً، وكنا الأفضل فى الشوط الأول، لكن الأمر المؤسف أننا لم نسجل".

وأكد ريبيرو أن الأخطاء كانت من الفريقين، خاصة أنها المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية. وواصل المدير الفني قائلا، «خلال الشوط الثاني، كان واضحاً أن فريق ميامي بدأ يتحسن، واقترب من مرمى فريقنا، وبشكل عام، كان من الوارد أن تذهب المباراة في أي اتجاه ، وأشاد بالمستوى الذي قدمه الحارسان محمد الشناوي وأوسكار أوستاري، لافتًا إلى أن الثنائي لهما لقطات مميزة في المباراة وتصديات رائعة وقدما أداءً جيدًا.

​ريبيرو: الأهلي أوقف خطورة ميسي ونرفض اختزال التعادل في ركلة الجزاء

وأوضح ريبيرو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهر أكثر في الشوط الثاني، خاصة في الكرات الثابتة، وأن الأهلي أجبره على عدم التواجد في الأماكن التي يفضلها داخل الملعب ، وشدد على أن الأهلي لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير للبطولة وأن الجهاز الفني واللاعبين يحاولون تقديم بذل اقصي جهد.

وأكد ريبيرو أنه لا يفكر في ضربة الجزاء الضائعة وأن تحديد من يسدد ضربة الجزاء مسؤوليته، مشددًا على أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص غير ضربة الجزاء وليس من الصواب أن يتم التركيز على لعبة واحدة أنها حددت مصير المباراة ، وأعرب عن سعادته بوجوده مع الأهلي في مونديال الأندية وقيادته للفريق في أول مباراة رسمية له أمام إنتر ميامي في ضربة البداية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، واختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على إغلاق صفحة إنتر ميامي والتركيز في لقائي بالميراس وبورتو لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة.