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وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور

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  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 1/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 2/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 3/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 4/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 5/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 6/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 7/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 8/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 9/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 10/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 11/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 12/13
  • وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور 13/13

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 16 يونيو 2025 06:17 ص

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من وصول فريقها لفندق الإقامة في نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى في السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

يخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

بعثة الاهلى (1)
كوكا

 

بعثة الاهلى (2)
وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى

 

بعثة الاهلى (3)
بعثة الاهلى 

 

بعثة الاهلى (4)
اشرف بن شرقي

 

بعثة الاهلى (5)
جراديشار

 

بعثة الاهلى (6)
اشرف دارى

 

بعثة الاهلى (7)
طاهر محمد طاهر

 

بعثة الاهلى (8)
مروان عطية

 

بعثة الاهلى (9)
ياسر ابراهيم

 

بعثة الاهلى (10)
امام عاشور

 

بعثة الاهلى (11)
اليو ديانج

 

بعثة الاهلى (12)
زيزو

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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