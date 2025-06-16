شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من وصول فريقها لفندق الإقامة في نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى في السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

يخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



كوكا



وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى



بعثة الاهلى



اشرف بن شرقي



جراديشار



اشرف دارى



طاهر محمد طاهر



مروان عطية



ياسر ابراهيم



امام عاشور



اليو ديانج