شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله أبرز المرشحين للانضمام للجهاز الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود فتح الله، نجم الزمالك ومدرب بيراميدز السابق، المرشح الأبرز للانضمام للجهاز الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، خاصة أنه سبق وتم ترشيح اسم فتح الله للتواجد فى فترة سابقة إلا أن المدرب اعتذر بسبب عدم الاستقرار حينها.

ودخل محمود فتح الله دائرة المرشحين لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للأبيض، والذي سيتم التعاقد معه في أقرب وقت لتولي المهمة، بعد رحيل أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنقضى.

ويعد محمود فتح الله من أقرب المرشحين لتولي منصب المدرب في الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك، خاصة أنه يمتلك خبرة واسعة منذ أن كان جزءاً من الجهاز الفني لفريق بيراميدز

فى سياق آخر، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.