شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعباً على رادار منتخب مصر الثانى استعداداً لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثانى على عدد من اللاعبين الذين سيتم ضمهم لمعسكر شهر سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب ، وهم 16 لاعبا كالتالى: عبد الرحمن مجدى وأحمد عاطف قطة من بيراميدز، ومحمد شكرى ومحمود زلاكا لاعبا سيراميكا، ومحمد أبو جبل وأحمد ربيع، وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، توفيق محمد ورشاد المتولي من بتروجت، محمد إسماعيل ومحمد شريف حتحوت من إنبي، ومحمود جاد وكريم العراقى من المصرى، ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى.



من جهته عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، اجتماعًا مؤخرا مع الجهاز الفنى للمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة فى ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة وبحث برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة فى البطولة.. وقدم حلمى طولان برنامج الإعداد إلى هانى أبوريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليًا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.



حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.



ومن جانبه، أكد هانى أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة فى البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماع: أن البطولة قوية وصعبة ويجب الإعداد الجيد لها للظهور بمظهر يليق بالكرة المصرية، مجددًا ثقته فى الجهاز الفنى وتلبية احتياجاته لأداء فترة إعداد قوية.