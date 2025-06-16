زياد طارق يحصد برونزية بطولة المكسيك الدولية للسباحة البارالمبية

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حصد زياد طارق لاعب المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة المكسيك الدولية التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 18 يونيو.

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محمد ايمن

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