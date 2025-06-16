شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق يحصد برونزية بطولة المكسيك الدولية للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالإثنين، 16 يونيو 2025 08:58 ص
حصد زياد طارق لاعب المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة المكسيك الدولية التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 18 يونيو.
نجح زياد طارق فى تحقيق المركز الثالث فى سباق 50 متر حرة فى زمن قدره 25.13 ثانية.
واستطاع زياد طارق فى كسر الرقم الافريقي المسجل باسمه فى منافسات سباق 100 متر صدر.
بذلك تأهل زياد طارق للمشاركة فى بطولة العالم للسباحة المقرر إقامتها فى سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028 .
يرأس البعثة العميد دكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، التى تضم عمرو أبو الدهب مدربا واللاعبان زياد طارق وزياد كحيل.
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