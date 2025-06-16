شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار أبرز العائدين للزمالك بالموسم الجديد بعد نهاية الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سيد نيمار، لاعب فريق الزمالك الذى انتهت إعارته لنادى البنك الأهلى، أقرب العائدين لصفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد، خاصة بعد تألق اللاعب مع فريق البنك ونجح في الظهور بمستوى مميز خلال فترة إعارته.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة التخطيط مصير سيد نيمار، خاصة أن الأمر سيتم عرضه على الجهاز الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه لتولى المهمة، على أن يكون القرار النهائي بيد المدير الفني الجديد.

فى سياق آخر، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى، وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.