شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى نيوجيرسى استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقها إلى مطار ميامي، من أجل التوجه إلى مدينة نيوجيرسي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

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وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



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