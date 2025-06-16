شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهتي بالميراس وبورتو فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يقص فريق بالميراس البرازيلي شريط مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه بورتو البرتغالي فى الواحدة فجر اليوم، الإثنين، بملعب "ميتلايف" فى مدينة "نيويورك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

وتحظى مباراة بالميراس وبورتو باهتمام جماهير النادي الأهلي، باعتبارها تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويشارك بالميراس بصفته حامل لقب كأس ليبرتادوريس 2021، بينما حصل بورتو على مقعده في كأس العالم للأندية، عبر مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وحقق النادي هذا المركز بفضل أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا، على مدار أربع سنوات منذ عام 2021 وحتى عام 2024.

ترتيب مجموعة الأهلي

- المركز الأول.. الأهلي: نقطة.

- المركز الثاني.. إنتر ميامي: نقطة.

- المركز الثالث.. بالميراس: دون نقاط.

- المركز الرابع.. بورتو: دون نقاط.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.