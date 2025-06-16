شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلغى اختبارات الناشئين ويستبدلها بشراء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادي زد إلغاء فكرة إجراء اختبارات لاختيار اللاعبين الصغيرة أصحاب المواهب، كما كان معتاداً في السنوات الماضية، وتم استبدالها بفكرة شراء احتياجاتهم من اللاعبين الصغار من الأندية الأخرى.

وأكد مصدر بنادي زد أن مسئولي النادي يرون أن الاختبارات تكون مكلفة على النادي، خاصة أن النادي كان يجريها بالمجان، وكان يقوم بالاختبارات ولا يحصل على عدد كبير من اللاعبين أصحاب المواهب، وفي نفس الوقت يتجه لمبدأ شراء لاعبين مميزين من أندية أخرى لتدعيم فرق القطاع بالنادي.

وشدد المصدر على أن إدارة زد انتهجت سياسة عدم إجراء اختبارات في الفترة القادمة، والاعتماد على سياسة شراء اللاعبين من الفرق الأخرى.

على جانب آخر، دخل محمد سوانيه لاعب زد، دائرة اهتمامات ناديي سموحة والإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد.

وفتح مسئولو زد الباب أمام رحيل عدد من اللاعبين الأجانب، من بينهم سوانيه، وحال لم تصل عروض طيبة، سيستمر اللاعب في صفوف زد بالموسم الجديد.