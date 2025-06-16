شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: الأهلى قدم أفضل شوط له من 10 سنوات وفقدان التركيز سبب التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن الأهلى قدم أفضل شوط له آخر 10 سنوات أمام إنتر ميامى الأمريكى خلال كأس العالم للأندية، وخلق العديد من الفرص المحققة التى لم تتم ترجمتها بشكل صحيح.

وقال عادل مصطفى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الأهلى قدم شوطا أول على أعلى مستوى هو الأفضل له آخر 10 سنوات دفاعيا وهجوميا، ونجح فى تحجيم خطورة إنتر ميامى، وريبيرو أدار اللعب بشكل مميز، وعمل شلل كبير لميسى ورفاقه بدون هجمة واحدة فقط على الأهلى".

وأضاف نجم الاهلى: "الشوط الثانى ماسيكرانو عمل تغييرات أربكت الأهلى واستطاع الحفاظ على الكرة وتمريراتهم كانت مميزة، فى الوقت اللى أحس فيه لاعبو الأهلى أن المباراة سهلة وفقدت التركيز مما أدى إلى سيطرة إنتر ميامى وكان الأخطر، وتغييرات ريبيرو كانت متأخرة وكان لا بد من التعجل بالدفع بجراديشار من بدرى على حساب وسام لزيادة الضغط على دفاع إنتر ميامى".

وتابع عادل مصطفى: "كرة حسين الشحات فيها شوية تفاصيل محدش خد باله منها.. تحرك أفشة الخاطئ جعل حسين الشحات يلعب بشكل فاردى، لو أفشة اتحرك لاتجاه الجانب الأيمن كان هيسهل الدنيا على حسين ويكون كل لاعبين أمام لاعب، فحسين حاول يلعبها ولكن تأخره قفل الباص عليه".

واختتم: "لاعبو الأهلى يمتلكون إمكانيات وقدرات كبيرة جدا لكن يجب استغلالها لإخراج منتج جماعى من هذه القدرات واللعب يكون لصالح الفريق وليس فرديا، والأهلى قادر على مجاراة أى فريق ولكن المباراتين القادمتين أصعب بكثير من مواجهة إنتر ميامى".