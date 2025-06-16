شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يوقع شراكة مع راع جديد لدعم المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

وقع الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة حاتم فودة شراكة مع إحدى الشركات لتكون راعية للاتحاد والمنتخبات الوطنية، في ظل التوجه العام للدولة نحو دعم الرياضة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وتم الاتفاق على دعم مباشر للاتحاد، يساهم في توفير تجهيزات لوجستية ومعسكرات تدريبية عالية المستوى، إلى جانب دعم معنوي ومالي للأبطال الواعدين واللاعبين الدوليين، مما ينعكس إيجابًا على نتائج المنتخب المصري لألعاب القوى في المحافل القارية والدولية خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تتنامي نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة لتشمل عدة محاور استراتيجية ممثلة في رعاية مستدامة للمنتخبات الوطنية في جميع الفئات العمرية، من البراعم إلى الفريق الأول وإطلاق برنامج للكشف عن المواهب في مختلف المحافظات، بتمويل مشترك بين الاتحاد والراعي الرسمي بالإضافة إلي إنشاء أكاديمية تدريبية متكاملة لألعاب القوى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تكون نواة لإعداد جيل جديد من الأبطال الأولمبيين وذلك إيمانا بالمسؤولية الوطنية تجاه أبطالنا الرياضيين.

من جهته أكد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن التعاون مع الراعى "يمثل إضافة حقيقية للرياضة المصرية"، مشيدًا بحرصهم على دعم اللعبة من منطلق وطني أصيل.