شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعاقد مع رشاد المتولى صانع ألعاب بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو مودرن سبورت مع رشاد المتولى لاعب بتروجت في إطار سعى الإدارة نحو بناء فريق قوى قادر على المنافسة والبقاء بالدورى بعدما عانى الفريق الأمرين خلال الموسم الماضى وكان قريبا من الهبوط لدورى المحترفين بالرغم من توافر الإمكانيات المادية والبشرية .

كان رشاد المتولى محط أنظار العديد من أندية القمة بالدورى الممتاز، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز، إلا أن إدارة مودرن استطاعت خطف اللاعب في الميركاتو الصيفى الحالي استكمالا للصفقات السوبر التي تبرمها الإدارة حاليا.

وحاول مسئولو بتروجت تجديد عقد اللاعب فى أكثر من جلسة، لكنه تمسك بالرحيل المجانى بعد انتهاء عقده وخوض تجربة جديدة ومناقشة العروض التى يمتلكها حتى وقع لمودرن سبورت.

وخطف رشاد المتولى الأضواء هذا الموسم، بعدما شارك مع بتروجت فى 25 مباراة فى جميع البطولات ساهم فى 11 هدفا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.