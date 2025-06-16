شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية مديرا فنيا للإنتاج الحربى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الإنتاج الحربى الصاعد حديثا لدورى المحترفين من التعاقد مع محمد عطية المدير الفني السابق لأبو قير للأسمدة، لتولى القيادة الفنية للعجلات الحربية في الموسم المقبل.

كان محمد عطية قد نجح في الموسم الماضى من المنافسة مع أبو قير على الصعود للدورى الممتاز حتى الجولة الأخيرة والتي خطف فيها كهرباء الإسماعيلية تذكرة الصعود بفارق الأهداف عن ممثل الإسكندرية.

يذكر أن مجلس إدارة الإنتاج الحربى دخل في مفاوضات من قبل مع ياسر الكنانى المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية إلا أن المفاوضات فشلت بسبب الاختلاف على بعض الأمور التعاقدية.