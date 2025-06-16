شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: إمام عاشور يصل فندق إقامة الأهلى بأمريكا بعد إجراء جراحة عظمة الترقوة، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ينشر صور له مع ميسى وسواريز وبعض التصديات أمام إنتر ميامى، أسامة فيصل هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

إمام عاشور يصل فندق إقامة الأهلى بأمريكا بعد إجراء جراحة "عظمة الترقوة".. صور

وصل إمام عاشور لاعب الأهلي إلى مقر إقامة فريق في فندق الإقامة بأمريكا، عقب إجراء عملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

محمد الشناوى ينشر صورا مع ميسى وسواريز وبعض التصديات أمام إنتر ميامى

حرص محمد الشناوى ، حارس مرمى النادى الأهلى، على نشر بعض الصور من مباراة الأهلى أمام إنتر ميامى التى انتهت بالتعادل السلبى فى أولى مباريات الفريق فى دور المجموعات بكأس العالم للأندية المقامة فى أمريكا.

جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد كسر عظمة الترقوة فى مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أجرى إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي جراحة ناجحة منذ قليل فى أحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية.

أيمن الرمادى ينتظر الحصول على مكافأة التتويج بكأس مصر من الزمالك

ينتظر أيمن الرمادى، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، الحصول على المكافآت الخاصة بتتويجه بلقب كأس مصر مع الفارس الأبيض، بعد الفوز على بيراميدز.

الشمال القطرى يضم كيجو لاعب سلة الأهلي على سبيل الإعارة

وافق النادى الأهلي على انتقال مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة السلة إلى النادى الشمال القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

زيزو ينشر صورًا مع ميسي من مواجهة الأهلى وإنتر ميامى

نشر أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، صورًا بجانب ليونيل ميسى لاعب فريق إنتر ميامى، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى أمريكا.

تعرف على رد فعل أشرف بن شرقى بعد استبعاده من مباراة الأهلي وإنتر ميامي

حرص المغربى أشرف بن شرقى نجم الأهلى على الاستفسار من مدربه الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق عن أسباب غيابه عن مباراة المارد الأحمر الأولى فى كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامى الأمريكى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.