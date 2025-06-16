شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن فسخ عقد كيجو السلة بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، إنه تم فسخ التعاقد مع مصطفى مكاوي كيجو، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عدة أيام.

وأشار إلى أنه في ضوء الرؤية الفنية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، تمت الموافقة على طلب اللاعب.

كان مصطفى مكاوى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، أكد أن النادى وافق على رحيله إلى الشمال القطرى على سبيل الإعارة.

وقال كيجو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى عروضاً خارجية الموسم الماضى إلا أن الأهلي رفض فى ظل ارتباط الفريق بالبطولات.

وأضاف كيجو أن مركزه يضم أكثر من لاعب وآخرهم التعاقد مع أحمد خلف بيبو لاعب الاتحاد السكندرى، فتحدثت مع المدير الفنى لفريق الأهلي ووافق على رحيلى عن الفريق، وتم فسخ العقد بالتراضى مع النادى.