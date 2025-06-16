شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الخبير الرومانى دراجوس إلى مصر لقيادة منتخب رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 10:48 م

وصل الخبير الروماني مستر دراجوس إلى مصر، قادمًا من البرازيل، من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال.

وكان في استقبال الخبير الروماني، الأستاذ محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والكابتن علاء حسن كامل المدير الإداري للمنتخبات.

ومن المقرر أن يتولى دراجوس تدريب منتخب مصر، في إطار خطة الاتحاد المصري لرفع الأثقال للإعداد الجيد لخوض منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وزيادة غلة مصر في ميداليات رفع الأثقال الأولمبية.

ووصل المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، إلى مصر من أجل إتمام التعاقد على تدريب المنتخب الوطني، والتوقيع على العقود.

ومن المقرر أن يجتمع الخبير الروماني، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقته الأستاذ محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة.