شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد رمضان مدير فنيا لفريق الكرة النسائية بوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة التعاقد مع أحمد رمضان مدرب منتخب مصر ومسار للكرة النسائية السابق، لتدريب الفريق فى الموسم المقبل خلفا للجنوب أفريقية شيلين بوسين التى تم توجيه الشكر لها.

ونشر الحساب الرسمى لنادى وادى دجلة عبر "فيس بوك"، التعاقد مع أحمد رمضان لتدريب الفريق عن طريق فيديو للمدرب قال فيه: "إن وادى دجلة نادى بطولات، وأنا مدرب يحب الفوز، وإن شاء الله نقدر نوصل منصة البطولات".

وكان مسئولو نادى وادى دجلة، قد وجهوا الشكر للجنوب أفريقية شيلين بوسين مدرب فريق الكرة النسائية، بعد خسارة الفريق لكأس مصر أمام الأهلى بهدف نظيف وخروجه بدون ألقاب هذا الموسم.

وكتب الحساب الرسمى لنادى وادى دجلة عبر حسابه على فيس بوك: "نشكر الكابتن شيلين بويسن على كل ما قدمته للفريق الأول للسيدات من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مستقبلها. سنفتقدك يا كابتن شيلين".

وخسر فريق وادى دجلة أمام الأهلى بهدف نظيف فى نهائى كأس مصر للكرة النسائية، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الترسانة.

كما أنهى فريق وادى دجلة دورى الكرة النسائية فى المركز الثالث خلف الأهلى الوصيف ومسار الذى حقق لقب بطولة الدورى، ليخرج الفريق من هذا الموسم بلا ألقاب.

جدير بالذكر أن وادى دجلة هو أكثر الأندية حصولا على الألقاب فى الكرة النسائية، بالتتويج بالدورى 12 مرة وكأس مصر 7 مرات.