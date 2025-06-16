شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 10:45 م

أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو صفحة مباراة إنتر ميامى الأمريكى التى أقيمت فجر الأحد، فى افتتاح كأس العالم للأندية، من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام بالميراس البرازيلى.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص خلال المباراة من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن تريزيجيه وتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

نادي بالميراس يُعد واحدًا من أكبر أندية البرازيل وأكثرها نجاحًا على الصعيدين المحلي والقاري، لكنه فى السنوات الأخيرة وتحديدًا مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا أصبح قوة لا يُستهان بها فى قارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويبدأ بالميراس مبارياته بمواجهة بورتو في الجولة الأولى ثم الأهلي ثم إنتر ميامي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

والتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022 فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.

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ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.