مونديال الاندية: بايرن يستعرض عضلاته باكتساح اوكلاند 10-0

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : استعرض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عضلاته في انطلاق مبارياته بكأس العالم للاندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة باكتساحه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10 0 ضمن المجموعة الثالثة الاحد.

وسجل أهداف العملاق البافاري الفرنسي كينغسلي كومان (6 و21) ومواطناه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84).

وتُعد النتيجة أفضل بداية ممكنة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني قبل أن يخض مباراتين أكثر صعوبة نسبيا امام بوكا جونيورز الارجنتيني في 21 من هذا الشهر، ثم بنفيكا البرتغالي في 23 منه.

ويخوض بوكا جونيور وبنفيكا مباراتهما الاولى ضمن المجموعة عندما يلتقيان الثلاثاء.

والنتيجة ليست مفاجئة نظرا الى الفارق الشاسع في المستوى والامكانات بين الفريقين، إذ إن بايرن يعد من اكبر الفرق الالمانية والاوروبية، في حين أن اوكلاند فريق هاو في نيوزيلندا ولا يتقاضى لاعبوه اي رواتب.

ولم ينتظر بطل ألمانيا لافتتاح التسجيل الا ست دقائق اثر ركلة ركنية تابعها كومان بكرة رأسية محرزا أول أهداف المسابقة على الاطلاق (6).

وضاعف بايرن تقدمه سريعا من تسديدة من قلب منطقة الجزاء مرت بعيدة عن حارس اوكلاند (18).

واقتنص اوليسيه الثالث لفريقه بعد دقيقتين فقط قبل ان يضيف كومان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (21).

ووجد بايرن نفسه متقدما 5 0 قبل نهاية الشوط الال بهدف لمولر قبل ان يدك اوليسيه مرمى الفريق النيوزيلندي بهدف سادس في الوقت بدل عن الضائع قبل التوجه الى غرف الملابس.

واستطاع اوكلاند الصمود امام عاصفة بايرن لبعض الوقت من الشوط الثاني لكن سرعان ما دخل موسيالا من مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثة اهداف إحداها من نقطة الجزاء.

وختم مولر مهرجان الاهداف بتسجيل العاشر قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

وشارك الهداف الانكليزي هاري كاين اساسيا الا انه لم يفلح في التسجيل وغادر الملعب في الدقيقة 61.