شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور بعد إجراء جراحة "عظمة الترقوة" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة اليوم الأحد في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.