شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد المتولى يرفض التجديد مع بتروجت ويفضل خوض تجربة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رشاد المتولى صانع ألعاب فريق بتروجت، تجديد عقده مع بتروجت الذى انتهى بنهاية الموسم الحالى، مفضلا خوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل.

وحاول مسئولو بتروجت تجديد اللاعب فى أكثر من جلسة لكن اللاعب تمسك بالرحيل المجانى بعد انتهاء عقده وخوض تجربة جديدة ومناقشة العروض التى يمتلكه.

ودخل أكثر من نادٍ فى مفاوضات مع صانع ألعاب بتروجت مثل بيراميدز والزمالك ومودرن سبورت وسيراميكا، إلا أن اللاعب اقترب كثيرا من الانتقال إلى مودرن سبورت، خاصة فى ظل عدم جدية العروض الأخرى.

وخطف رشاد المتولى الأضواء هذا الموسم، بعدما شارك مع بتروجت فى 25 مباراة فى جميع البطولات ساهم فى 11 هدفا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.