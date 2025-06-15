شكرا لقرائتكم خبر عن حضور أيمن الرمادى ولاعبى الزمالك عزاء والد محمد طارق والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من لاعبى الزمالك وبعض النقاد الرياضيين على حضور عزاء والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة المقام حالياً في مسجد الحامدية الشاذلية.

وجاء على رأس الحضور كل من أيمن الرمادى المدير الفنى السابق للزمالك، عمر جابر قائد الفريق، ويوسف أوباما لاعب بيراميدز، وطارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، وأحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، وجمال العاصي الناقد الرياضى، أمير عبد العزيز مدرب البنك الأهلى.

كما حضر كل من: سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأيمن عبد العزيز مدرب الزمالك، وسامي الشيشيني مدير الكرة بالبنك الأهلى، ووائل القباني مدير الكرة بالزمالك، وأحمد عبد المقصود مدرب الزمالك الأسبق، وأحمد طارق يحيى، ومحمد أسامة طبيب الزمالك.