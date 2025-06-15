شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة والإسماعيلى يتصارعان على ضم "سوانيه" زد والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد سوانيه لاعب زد دائرة اهتمامات ناديي سموحة والإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد.

وفتح مسئولو زد الباب أمام رحيل عدد من اللاعبين الأجانب، من بينهم سوانيه، وحال لم تصل عروض طيبة، سيستمر اللاعب في صفوف زد بالموسم الجديد.

وأنهى مسئولو نادى زد إجراءات التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت، لمدة ثلاثة مواسم لتدعيم صفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مودرن.

ونجح مسئولو نادى زد في الحصول على توقيع أحمد عاطف بعد إقناعه بالانضمام للنادي بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في الموسم الماضي.

كما دخل مسئولو نادي زد في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم الأهلي والخليج السعودي السابق، من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ولا يرتبط محمد شريف مع أي نادٍ في الوقت الحالي منذ نهاية عقده مع الخليج السعودي، ويناقش أكثر من عرض من أندية الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.