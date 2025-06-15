شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ينشر صور له مع ميسى وسواريز وبعض التصديات أمام إنتر ميامى، أسامة فيصل هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

محمد الشناوى ينشر صورا مع ميسى وسواريز وبعض التصديات أمام إنتر ميامى

حرص محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، على نشر بعض الصور من مباراة الأهلى أمام إنتر ميامى التى انتهت بالتعادل السلبى فى أولى مباريات الفريق فى دور المجموعات بكأس العالم للأندية المقامة فى أمريكا.

أسامة فيصل هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف

أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلى، بهداف بطولة كأس عاصمة مصر الذى توج بلقبها نادى سيراميكا للموسم الثالث على التوالى.

جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد كسر عظمة الترقوة فى مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أجرى إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي جراحة ناجحة منذ قليل فى أحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية.

أيمن الرمادى ينتظر الحصول على مكافأة التتويج بكأس مصر من الزمالك

ينتظر أيمن الرمادى، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على المكافآت الخاصة بتتويجه بلقب كأس مصر مع الفارس الأبيض، بعد الفوز على بيراميدز.

الشمال القطرى يضم كيجو لاعب سلة الأهلي على سبيل الإعارة

وافق النادى الأهلي على انتقال مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة السلة إلى النادى الشمال القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أوسكار رويز يتواصل مع محمود عاشور قبل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتى

تواصل أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع الحكم الدولى محمود عاشور قبل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتى التى ستقام اليوم، الأحد، فى كأس العالم للأندية، وحرص على منحه بعض التعليمات، حيث يدير عاشور المباراة كحكم فار أساسى.

زيزو ينشر صورًا مع ميسي من مواجهة الأهلى وإنتر ميامى

نشر أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، صورًا بجانب ليونيل ميسى لاعب فريق إنتر ميامى، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى أمريكا.

تعرف على رد فعل أشرف بن شرقى بعد استبعاده من مباراة الأهلي وإنتر ميامي

حرص المغربى أشرف بن شرقى نجم الأهلى على الاستفسار من مدربه الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق، عن أسباب غيابه عن مباراة المارد الأحمر الأولى فى كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامى الأمريكى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ربيعة ورضا سليم وعبد الفتاح.. إمام عاشور ضحية جديدة لإصابة الترقوة فى الأهلى

أصبحت إصابة الترقوة كابوساً يطارد لنجوم الأهلى، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة إصابات قوية داخل الفريق بسببها، الأمر الذي استلزم إجراء عدة جراحات لبعض اللاعبين وغيابهم عن الملاعب فترة طويلة.